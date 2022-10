Le Sénégal encore champion d’Afrique !

L'année 2022 est décidément celle du Sénégal. Après avoir vu l'équipe fanion remporter la CAN en février dernier, les Lions de la Teranga de beach soccer ont remporté la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie, vendredi à Maputo. Et histoire de coller au maximum à Sadio Mané et ses coéquipiers, cette victoire a également été remportée aux dépens de l'Egypte. Mieux, il a encore fallu recourir à la séance de tirs au but (6-5) afin de départager les deux équipes, à égalité au terme du temps réglementaire (2-2).

4 à la suite pour les Lions !

Il s'agit de la septième victoire du Sénégal lors d'une CAN de beach soccer, et de la quatrième consécutive. Le triomphe est total pour les Lions, qui raflent en outre les trophées du meilleur gardien (Al Seyni Ndiaye), du meilleur buteur et du meilleur joueur du tournoi (Seydina Diagne).