Le sélectionneur tunisien et 4 membres du staff positifs au Covid-19

Selon Radio Mosaïque, le sélectionneur Kebaier et quatre membres de son staff, dont le médecin de l'équipe, Souheil Chemli, et l'entraîneur des gardiens de but, Chedly Mabrouki, ont été testés positifs au coronavirus.

Kebaier allait de toutes façons être absent du banc de touche après avoir reçu un carton rouge pour s'être disputé avec l'arbitre à la fin du match perdu (1-0) jeudi contre la Gambie.

La très mauvaise opération de la Tunisie

Par ailleurs, selon d'autres médias, malgré le rétablissement du milieu offensif Naïm Sliti, des tests ont montré que dix joueurs tunisiens sont toujours positifs au Covid dont la star Wahbi Khazri, attaquant de l'AS Saint-Etienne.

Les dix joueurs (sur 28 au total) et les cinq membres du staff resteront donc à Douala, la capitale économique du Cameroun, pendant que le reste de l'équipe fera le voyage jusqu'à Garoua, dans l'extrême-nord du pays, à plus de 1.300 km de là.

Les Aigles de Carthage doivent y affronter le Nigeria en huitièmes de finale, dimanche à 20H.