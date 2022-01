Le mini-Knysna du Gabon : une mutinerie qui vient de loin

Une seule séance d'entraînement. C'est ainsi que les Panthères du Gabon ont préparé leur entrée en matière à la CAN, ce lundi soir face aux Comores. La cause de ce mini-Knysna ? La fronde des joueurs, désireux de toucher les primes de match qui leur ont été promises. Une mutinerie menée par ceux que les Gabonais appellent "les 2017" : comprendre les rescapés de la CAN organisée cette année-là au pays. Les Denis Bouanga, Guelor Kanga, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina.

Ces derniers, par ailleurs positifs au Covid et forfaits pour la rencontre face aux Cœlacanthes, cristallisent le ressentiment d'une bonne partie de l'opinion publique gabonaise, déjà échaudée par les fractures révélées par l'affaire Didier Ndong : écarté après avoir refusé de rejoindre un rassemblement des Panthères par solidarité pour ses confrères grévistes, l'ancien Lorientais avait vu Lemina le recadrer sur les réseaux sociaux et Aubameyang se désolidariser à mots couverts de sa démarche.

Panthère échaudée craint l'eau froide...

Alors, la (dé)prime en cours s'inscrit-elle dans la droite ligne des précédentes dissensions ? Oui et non. On peut trouver le moment mal choisi, mais Panthère échaudée craint l'eau froide : que la fronde soit animée par les fameux 2017 n'a rien de fortuit. "A l'époque, rien n'avait été décidé. L'idée c'était, on joue et après on verra", confie une source proche de la sélection gabonaise. Problème : les joueurs n'avaient rien vu venir, suite à une décision prise en haut lieu. Le chef de l'Etat Ali Bongo, fâché des prestations de l'équipe, avait fermé le robinet à CFA.

Les joueurs inflexibles

C'est pour ne pas revivre la même déconvenue que les joueurs ont cette fois été inflexibles, réclamant la transparence sur les montants et le paiement en temps et en heure. Les points d'achoppement concernaient sur la prime de qualification et la prime de regroupement, soit plusieurs milliers d'euros par joueur. Un compromis a été trouvé dimanche. Les Panthères vont se présenter sans repères clairs ce lundi sur la pelouse du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.