Voilà un nul qui n'arrange pas leurs auteurs, mais fait le bonheur du Maroc. Le Burundi et la Centrafrique se sont quittés sur un score de parité (2-2), vendredi à Bujumbura au terme d'une partie dont la seconde période fut retardée par une forte averse. La Centrafrique avait pourtant pris le large grâce à un doublé de Louis Mafouta (40e, 53e), auteur de 10 buts avec Neuchâtel Xamax cette saison en D2 suisse et de 80% des buts de son équipe lors de cette phase éliminatoire (4 sur 5). Une efficacité qui ne s'avèrera pas suffisante, puisque les Hirondelles allaient recoller au score, grâce à l'ancien Caennais Ntibazonkiza (59e) et à Nduwarugira (80e). Conséquence : avant même son match du soir en Mauritanie, le Maroc est assuré de la qualification, puisque les Lions de l'Atlas sont désormais hors de portée et du Burundi et de la Centrafrique, toujours en course pour la qualification en attendant le résultat à Nouakchott.



Classement provisoire : 1. Maroc (10 pts, +8). 2. Burundi (5 pts, -3). 3. Mauritanie (5 pts, 0). 4. Centrafrique (4 pts, -5).



Dans le groupe I, la Guinée-Bissau s'est replacée en allant battre facilement l'Eswatini sur sa pelouse de Lobamba (1-3). Les buts signés par Marcelo Djalo (15e), Alfa Semedo (24e) et l'ancien Monégasque Pelé (50e), contre un seul de Badenhorst (19e) pour les hôtes, permettent aux Djurtus de revenir à un point du Congo, qui reçoit le Sénégal (coup d'envoi : 17h). Les Diables Rouges gardent leur destin entre leurs mains : en cas de victoire sur les Lions de la Teranga tout à l'heure, ils seront qualifiés.



Classement provisoire : 1. Sénégal (12 pts, +8, qualifié). 2. Congo (7 pts, +3). 3. Guinée-Bissau (6 pts, -1). 4. Eswatini (1 pt, -10, éliminé).