Le CHAN 2020 aura lieu du 4 au 25 avril au Cameroun (officiel)

C'est enfin officiel !, a annoncé que la prochaine Supercoupe de la CAF se jouerait le 14 février 2020 à Doha, au Qatar, mais aussi et surtout que. Après l'annonce par les autorités sportives camerounaises, pareille confirmation était attendue. Jusqu'alors organisé en début d'année, ce tournoi réservé aux équipes nationales locales va donc. Quelques semaines supplémentaires qui ne devraient pas être de trop pour parfaire la préparation des stades et infrastructures en vue de ce qui sera un test grandeur (presque) nature avant la CAN 2021, dont le calendrier reste à définir. La décision sera prise de façon conjointe entre la CAF et le pays hôte, « en raison des conditions météorologiques ».Les, nouvelle formule, seront les trois premiers de la Ligue des Champions 2020-2021. Parmi les autres décisions annoncées par l'instance continentale, l'instauration depour les CAF Awards. Seront désormais récompensés le meilleur joueur interclubs africain, le meilleur président de club africain et les personnes méritant un « prix social de reconnaissance ». Enfin,est venue avec sa double casquette (Secrétaire générale de la FIFA et Déléguée générale pour l'Afrique) présenter un « aperçu » de la feuille de route commune entre les deux organisations. Quant à, le nouveau conseiller spécial du président Ahmad a émis le souhait de créer une Fondation CAF. La proposition a recueilli un accord de principe du comité exécutif.