La FAF dénonce des attaques « immorales » contre Belmadi



•الاتحاد الجزائري لكرة القدم يدين الانزلاق اللاأخلاقي للإعلام الكاميروني pic.twitter.com/zHxcjvCctA

— Fédération Algérienne de Football (@FAFAlgeria) May 3, 2022

Décidément, le match de barrage entre l’Algérie et le Cameroun, disputé il y a plus d’un mois, n’en finit plus de provoquer des tensions entre les deux pays. Après une note publiée par la Fécafoot, dans laquelle elle regrettait la sortie médiatique du sélectionneur algérien Djamel Belmadi,qui s’en est pris de manière honteuse à son coach.Ce mardi, la FAF a publié un communiqué dans lequel elle dénonçait l’article apparu dans le média « Actu Cameroun » dimanche soir. Belmadi y avait été traité de « terroriste », entre autres insultes violentes et lamentables.Les responsables algériens ont aussi demandé à leurs homologues camerounais de leur emboiter le pas et dénoncer à leur tour cette attitude « immorale ».Belmadi s’est exprimé lundi lors d’une longue interview accordée à RMC Sport. Il n’avait pas réagi à l’article en question, mais il a répondu à ceux qui l’avaient montré du doigt sur les plateaux français, à l’instar de Patrick Mboma, Didier Roustan ou Tony Chapron. Les accusations de racisme n’ont été évoquées qu’une seule fois et il avait alors répondu : « c’est la meilleure, cela », balayant ainsi d’un revers de la main car convaincu qu’il était inutile de réagir à ces attaques injustifiées.