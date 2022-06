La RDC va se séparer de Cuper (officiel)

Viré ! Hector Cuper n'a logiquement pas résisté au début de campagne calamiteux des Léopards de RD Congo dans les éliminatoires de la CAN 2023. Les deux défaites subies, face à un Gabon amoindri et au Soudan, ont précipité la chute du technicien argentin. Déjà fragilisé par l'échec face au Maroc lors des barrages du Mondial 2022, l'ancien entraîneur du FC Valence a vu le ministère des Sports et des Loisirs annoncer la résiliation de son contrat. Dans un préavis que nous reproduisons, le représentant du gouvernement invoque un « manquement à [ses] devoirs d’entraîneur », et la « non-amélioration des performances de l'équipe nationale ».

A la tête des Léopards depuis mai 2021, Hector Cuper peut donc se préparer à faire ses valises. En 11 matchs sur le banc, l'expérimenté coach de 66 ans, qui avait conduit l'Egypte en finale de la CAN 2017, n'en aura gagné que 3, pour 4 nuls et 4 défaites. Un maigre bilan qui symbolise le marasme actuel du football congolais. La tâche s'annonce rude pour son futur successeur.