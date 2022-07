La FIFA condamne le Cameroun pour Conceiçao

Affaire #Conceicao. La @FecafootOfficie a bel et bien reçu la notification de sa condamnation le 08.06.2022. Pour avoir été "abusivement" licencié, le portugais devrait recevoir environ un milliard de francs CFA. pic.twitter.com/kAgobqCLVY

Le jackpot pour Conceiçao

. L'instance dirigeante a été avisée par la FIFA que cette dernière avait. Limogé après la CAN 2021, le sélectionneur portugais avait saisi le Tribunal du football de la FIFA. La chambre du statut du joueur a reconnu le caractère "abusif" de ce licenciement.Pour rappel, lesétaient les suivants : se qualifier pour la finale de la CAN jouée au Cameroun, et se qualifier pour la Coupe du monde qui se disputera au Qatar. Le premier n'a pas été atteint, les Lions Indomptables se contentant d'une place de demi-finaliste, le second l'a été mais sous la direction de Rigobert Song, successeur de Conceiçao sur le banc.Susceptible d'appel devant le Tribunal arbitral du sport, cette décision. Toni Conceiçao peut espérer toucher 1 milliard de francs CFA, soit environ. Une somme qui correspond au cumul de tous ses salaires jusqu'en 2023, ajoutée à l'indemnité de licenciement abusif. Egalement entrée en litige avec son équipementier Le Coq Sportif pour des raisons similaires (rupture unilatérale de contrat), l'instance présidée par Samuel Eto'o se prépare à signer de gros chèques.