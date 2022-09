L'information était attendue par les uns et redoutée par les autres depuis la visite d'inspection du mois d'août. Au point mort sur la construction des infrastructures, la Guinée n'organisera pas la CAN 2025. Vendredi, à l'issue d'une journée de consultations à Conakry, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a convoqué un point de presse à l'hôtel Noom afin d'annoncer la nouvelle. Après des échanges avec les hautes autorités politiques et sportives du pays, le patron du football africain a tranché dans le sens d'un dessaisissement de la Guinée. Alors que le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, avait refusé toute idée de glissement, Motsepe estime que ce retrait de l'organisation n'est pas définitif.

Un appel à candidatures est lancé

"Je suis conscient que dans les cinq prochaines années, nous allons réussir à organiser la CAN ici. La décision prise l'a été sur la base des premiers rapports", a expliqué le Sud-Africain, flanqué du secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, avant de justifier la décision prise par l'instance. "Les rapports qu'on a reçus nous ont montré qu'il n'y a aucun stade aux normes pour accueillir des matchs internationaux. Nous allons travailler avec le gouvernement pour les mettre en place." Un appel à candidatures doit être lancé dès samedi pour réattribuer cette édition 2025. Nul doute que ce sujet constituera l'essentiel du point de presse programmé demain à Alger après la réunion du comité exécutif de la CAF.