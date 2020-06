La CAN 2021 aura-t-elle lieu ?

L'étau se resserre sur la CAN 2021. Le Conseil de la FIFA a décidé de « reporter » la trêve internationale de septembre pour la zone Afrique. Bloquées à deux journées sur six, les éliminatoires de la CAN 2021 ne reprendront donc pas avant la fenêtre FIFA du mois d'octobre. Certes, il demeure théoriquement possible de disputer les quatre journées manquantes lors de cette trêve internationale, puis de la suivante, en novembre. Mais cette décision de reporter la date de septembre (qui concerne non seulement la CAF mais aussi l'Asie, la Concacaf et l'Océanie) réduit les chances de voir la phase finale se tenir au Cameroun aux dates prévues (9 janvier-6 février).



La FIFA a en revanche donné du lest à la CAF sur la date de juin 2021, puisque la Confédération africaine bénéficiera alors de sept jours supplémentaires pour faire disputer quatre journées d’éliminatoires au lieu des deux initialement prévues. De quoi rattraper le retard pris dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, voire de boucler celles de la prochaine CAN si cette dernière est reportée d'un an, en janvier 2022. Lors de ses récentes interventions médiatiques, le secrétaire général de la CAF, Abdelmounaïm Bah, n'avait pas écarté l'hypothèse. Le sujet figurera à l'ordre du jour du prochain comité exécutif de la CAF, qui se réunit le 30 juin.