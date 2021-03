Incroyable imbroglio autour de Choupo-Moting !

C'est une bien mauvaise nouvelle pour les Lions Indomptables : Eric-Maxim Choupo-Moting ne sera pas du rassemblement avec le Cameroun pour affronter le Cap-Vert et le Rwanda. Sauf que la Fédération camerounaise ne peut s'en prendre qu'à elle-même ! En effet, celle-ci a commis une erreur dans l'envoi de la convocation du joueur par e-mail... D'après Bild, elle se serait envoyé le courrier à elle-même, avant de s'apercevoir trop tard de son erreur. Résultat, Choupo-Moting va manquer deux rencontres très importantes des éliminatoires de la CAN 2021. Heureusement, les Lions Indomptables, leaders du groupe F avec six points d'avance à deux journées de la fin, ont quasiment leur billet validé pour le tournoi.