Halilhodzic : « Capables de bloquer Salah »

L'ambition du Maroc...



Ce groupe a faim. Les joueurs sont déterminés à aller jusqu'au bout.

L'Egypte, prochaine adversaire...



Le Maroc vit depuis longtemps une grande rivalité avec l'Egypte. Sur les trente dernières années, le bilan est équilibré. Plus récemment, c'est plutôt l'Egypte qui est en avance. Je me souviens d'un quart de finale à la CAN 2017, que l'Egypte avait gagné 1-0. C'est une grande équipe, sans doute la plus grande d'Afrique, puisqu'elle a gagné sept fois la CAN. Elle suscite beaucoup de respect, mais on va faire le maximum pour gagner.

Une bataille tactique ?



L'avantage de l'équipe d'Egypte est l'expérience et le vice dans le jeu. Du côté du Maroc, l'équipe a pour elle l'enthousiasme, la jeunesse et l'envie de gagner. Nous serons peut-être avantagés dans la possession, mais il faudra se méfier des pertes de balle dans certaines zones, car ils ont un joueur capable de faire la différence à lui tout seul. Et ce sera typiquement un match où les petits détails peuvent faire la différence.

Jouer tous les matchs à Ahmadou Ahidjo...



Oui, nous sommes chanceux de rester là, nous sommes bien logés et nous bénéficions de bonne conditions de transport. Cela favorise la récupération. On mange bien, les Marocains mangent toujours bien (rire). Le terrain principal est vraiment de bonne qualité, on ne peut pas se plaindre... J'aurais aimé que ce match, qui est un match de gala, se joue à 20 heures, mais on s'est préparés à jouer à 16 heures.

Un plan anti-Salah...



Cet automne, Mohamed Salah était le meilleur du monde, il réussissait tout ce qu'il entreprenait. On va essayer de le bloquer, on en est capables, mais ce ne sera pas le travail d'Adam (Masina) tout seul...

Yassine Bounou et les frappes de loin...



C'est l'un des meilleurs qui évoluent en Europe à son poste. Il encaisse contre le Malawi un but fantastique. Même s'il avait été sur sa ligne, il n'aurait pas pu arrêter cette balle. Aucun gardien ne l'aurait arrêté. Ce ballon a flotté? Bounou l'a un peu touché mais pas assez. Le joueur (Gabadinho Mhango) a réussi à déclencher sa frappe alors qu'il y avait trois joueurs sur lui. Yassine était vexé. Je sais que l'Egypte a de bons frappeurs, mais nous aussi nous en avons. Je regrette un peu que mes joueurs ne frappent pas plus de loin. J'ai une confiance totale en notre gardien de but.