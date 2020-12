Halilhodzic ambitieux pour les Lions de l'Atlas

Vahid Halilhodzic préfère ne pas se fixer de limite sur le banc du Maroc. Après avoir pratiquement qualifié les Lions de l'Atlas pour la prochaine CAN, le successeur d'Hervé Renard en dit plus sur ses ambitions et adresse un clin d'œil à l'Algérie, qu'il emmena jusqu'en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2014. "Il y a encore des équipes meilleures que nous. On est capable de gagner contre l'Algérie et le Sénégal, mais on peut aussi perdre contre n'importe quelle équipe", a estimé sur Arryadia le technicien franco-bosnien, qui se souvient sans doute de la défaite surprise infligée par le Bénin en huitièmes de finale de la CAN 2019. Il faudra éviter pareils faux pas pour renouer avec un sacre continental qui fuit le Maroc depuis 1976.