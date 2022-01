Sans surprise, Milovan Rajevac n'est plus le sélectionneur du Ghana. Revenu aux manettes quatre mois plus tôt, le technicien serbe a été logiquement limogé suite à la campagne calamiteuse des Black Stars à la CAN 2021. Avec un nul et deux défaites en trois matchs, les coéquipiers d'André Ayew avaient échoué à franchir la phase de poules pour la première fois depuis 2006. S'il avait réussi in extremis à décrocher la qualification pour les barrages du Mondial 2022, Rajevac, qui rêvait de ramener l'équipe en Coupe du monde douze ans après l'épopée de 2010 ne la conduira donc pas lors de cette double confrontation face au Nigeria, en mars prochain.

Un successeur issu de Bundesliga ?



Le nom du successeur de Milovan Rajevac n'a pas encore été annoncé. De source proche du dossier, le favori des instances ghanéennes n'est autre qu' Otto Addo. Déjà dans le staff à temps partiel au titre de deuxième adjoint, ce natif de Hambourg a mené carrière en Bundesliga et participé à la Coupe du monde 2006 avec les Black Stars. Depuis, l'homme de 46 ans a entamé une carrière d'entraîneur, jusqu'à devenir coach adjoint au Borussia Dortmund. Son envie de se mettre pleinement au service du Ghana est bien là, mais il aura besoin d'être rassuré contractuellement afin de lâcher le poste qui est le sien au BVB pour un banc bien plus exposé.