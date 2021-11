Gabon : Un ancien Monégasque vers les Panthères

Le Gabon s'active en vue de la CAN. Le quotidien L'Union nous apprend que le prochain binational à rejoindre les Panthères pourrait bien être Yannis N'Gakoutou-Yapende. La FIFA a donné son feu vert au changement de nationalité sportive de ce latéral droit de père centrafricain et de mère gabonaise. Formé à l'AS Monaco, passé par la réserve du club princier, ce natif de Saint-Denis s'est ensuite posé dans la région lyonnaise, où il a successivement porté les couleurs de GOAL FC et de Lyon La Duchère, qu'il a rejoint en juillet dernier (6 apparitions en National 2 cette saison).

L'épineux dossier Ngoumou

Destiné à offrir une solution supplémentaire dans le couloir droit, où Lloyd Palun reste incontournable, Yannis N'Gakoutou-Yapende n'est pas le seul dossier qui occupe ces jours-ci la Fédération gabonaise. L'instance a également fort à faire au sujet du Toulousain Nathan Ngoumou. Auteur de 4 buts en Ligue 2 cette saison, ce prometteur attaquant vient d'être appelé en équipe de France Espoirs par Sylvain Ripoll. Et contrairement à N'Gakoutou-Yapende, lui n'a pas (encore ?) donné son accord au Gabon.