L'annonce de la retraite internationale de Pierre-Emerick Aubameyang, mercredi, a quelque peu éclipsé cette annonce : Patrice Neveu, le sélectionneur du Gabon, a annoncé comme prévu la liste des 26 joueurs convoqués pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, programmées le mois prochain. Dans cette liste en droite ligne de celle de la dernière CAN, on note l'absence de Mario Lemina, qui avait fait part de son désir de ne plus porter les couleurs nationales, mais aussi le retour d'Aaron Appindangoye, revenu de blessure après une longue absence, et la première sélection du jeune et prometteur Alan Do Marcolino, fils de Fabrice Do Marcolino et passé pro au Stade Rennais fin avril.



Le Gabon se déplacera en RD Congo le 4 juin, avant de recevoir la Mauritanie quatre jours plus tard. Le Soudan est la quatrième équipe de ce groupe I.