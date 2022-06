À 24h de son match face à la #RDC les panthères du #Gabon ne sont toujours pas en terre kinoise. Partis hier soir de l'aéroport d'Orly, l'avion de la délégation gabonaise a été contraint de se poser à Barcelone, pour un problème technique. #RDCGAB #CAN2023Q #CAN2023 pic.twitter.com/Fwhj8WNmhY

— ken edgard (@edgard_ken) June 3, 2022

Après l'imbroglio Guelor Kanga, less'enrichissent ce vendredi d'un nouvel épisode rocambolesque.sur l'aéroport de Barcelone. officiellement pour un problème technique.Depuis les joueurs et leur staff sont bloqués dans la cité catalane. A J-1 de la rencontre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023, on peut rêver mieux pour se préparer sereinement.