Le Gabon abordera très diminué son premier match de la CAN, lundi à Yaoundé face aux Comores. Testés positifs au Covid-19, plusieurs joueurs font défaut, dont les deux stars de l'équipe, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina. « Nous allons le faire même sans plusieurs joueurs positifs au Covid dont le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina. Nous allons renvoyer une image forte au peuple gabonais », a indiqué le sélectionneur Patrice Neveu, en conférence de presse. Outre leurs deux stars, les Panthères devront également se passer d'un troisième joueur positif, l'attaquant Axel Meye, auteur d'un début de saison convaincant avec l'Ittihad Tanger, en Botola (L1 marocaine). Ajouté aux querelles ouvertes au sujet des primes, ces indisponibilités placent le Gabon en mauvaise posture.