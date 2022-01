Ce dimanche, l’Égypte a composté son ticket pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations en s'imposant au bout du suspense contre le Maroc. Les Pharaons ont dû aller jusqu'en prolongation pour prendre le dessus sur les Lions de l'Atlas, grâce à des buts signés Salah (53e) et Trezeguet (100e). Et si ce match a tenu toutes ses promesses sur le rectangle vert, la tension a également été palpable, pendant et après la rencontre.

Altercation entre les 2 équipes après le match

Alors que l'électricité avait gagné du terrain durant un second acte asphyxiant, la situation a dégénéré après le coup de sifflet final, dans les couloirs du stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé, où une altercation a éclaté entre les joueurs des deux équipes. Une scène captée en vidéo ci-dessous.

VIDÉO : Une bagarre a éclaté dans le couloir des vestiaires entre les joueurs des deux équipes après #EGYMAR. Un match tendu jusqu'au bout... #CAN2021 pic.twitter.com/jRuiKgUz4E — Patrick Juillard (@PatrickJuillard) January 30, 2022

Après la rencontre, le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodzic, ne s'est pas présenté en conférence de presse.