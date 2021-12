Egypte : Les 25 pour la CAN, avec Salah mais sans Afsha

December 29, 2021 19:00 Le sélectionneur de l'Égypte, Carlos Queiroz, a retenu 25 joueurs pour la CAN 2021. Si Mohamed Salah et toutes les stars expatriées figurent dans la liste, ce n'est pas le cas de Mohamed Magdy Afsha, le maître à jouer d'Al-Ahly, pourtant présélectionné et apparu lors de la Coupe Arabe de la FIFA.