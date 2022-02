Derrière le duel Salah-Mané, le match des hommes de l’ombre

Les hommes de l'ombre, côté Pharaons...

Le gars sûr : Mohamed Abou Gabal, dit Gabaski



Appelé au cours du huitième de finale contre la Côte d'Ivoire à remplacer son homologue d'Al-Ahly Mohamed El Shenawy, blessé, dans les buts des Pharaons, le portier du Zamalek Mohamed Abou Gabal a aussitôt pris la lumière. Touché aux adducteurs contre le Maroc en quarts de finale, "Gabaski" éclipsera la star Mohamed Salah en repoussant les tirs au but qui devaient départager au bout de la nuit les Pharaons et leurs hôtes camerounais (0-0, 3-1). Signe d'une popularité grandissante, les Égyptiens lui ont trouvé un nouveau surnom : "le grand barrage", du nom du plus grand ouvrage du pays, à Assouan, qui assure aux 102 millions d'Égyptiens une bonne part de leur irrigation et de leur électricité. Si les hommes de Carlos Queiroz rapportent au pays sa huitième CAN, l'ex-doublure sera élevée au rang de héros national.

La révélation : Mohamed Abdelmonem



Il a fêté son 23e anniversaire pendant le tournoi. Remplaçant contre le Nigeria pour les débuts ratés des Pharaons, le jeune défenseur entre en jeu contre les Super Eagles. Auteur par la suite du but de la victoire sur le Soudan (1-0), il va progressivement monter en puissance au fil des matchs, sans faiblir après le forfait sur blessure d'Ahmed Hegazy, habituel patron de la défense égyptienne. Tout à la fois rigoureux, agressif et précis dans ses relances, Abdelmonem devra faire montre de ces qualités face au puissant Famara Diedhiou, sans parler des remuants hommes de couloir...

Le joker : Ramadan Sobhi



Présenté à ses débuts comme la future grande star du football égyptien, Ramadan Sobhi joue sur cette CAN 2021 les remplaçants de luxe. Son entré en jeu face au Cameroun, tout comme celle de Mahmoud Hassan "Trezeguet", a illustré toute la qualité du banc égyptien. Parfait tactiquement dans son occupation des espaces, irréprochable techniquement dans son jeu de passes et ses appels, l'ex-prodige du Ahly n'a pas eu de mal à faire oublier Marmoush. Finaliste en 2017, vainqueur de la CAN des moins de 23 ans deux ans plus tard, le beau gosse de Pyramids décrochera-t-il le Graal africain ce dimanche ?

... et côté Lions de la Teranga

Le gars sûr : Saliou Ciss



Joueur le moins coté du onze titulaire des Lions de la Teranga, le latéral gauche trouve dans l'équipe nationale un ballon d'oxygène loin des tréfonds de la Ligue 2 auxquels l'AS Nancy Lorraine l'a habitués ces derniers mois. Privé du premier match face au Zimbabwe par un contrôle positif au Covid, l'ancien de l'Institut Diambars n'a plus quitté le onze de départ depuis. Et pour cause : placé derrière Sadio Mané dans le couloir, le joueur de 32 ans s'y comporte en vrai patron, solide défensivement et tranchant offensivement, à l'image par exemple de sa passe décisive pour Ismaïla Sarr sur le but du K.O. face à la Guinée équatoriale (3-1), en quarts de finale.

La révélation : Nampalys Mendy



Si Idrissa Gana Gueye reste l'élément inamovible du milieu à trois du Sénégal, Nampalys Mendy rayonne davantage depuis le début des matchs à élimination directe. Positionné devant sa défense, le petit gabarit voit clair et ratisse large. Un nombre incalculable de ballons passe par ses petits pieds. Pourtant arrivé en équipe nationale dans l'année précédant cette CAN 2021, "Papy" l'ex-Monégasque et Niçois s'est fondu dans le décor comme un vieux briscard. Les Egyptiens auront tout intérêt à le neutraliser s'ils veulent contrarier les plans d'Aliou Cissé et du Sénégal.

Le joker : Ismaïla Sarr



Son retour a contribué à "booster" la tanière. Après un début de CAN contrarié par une blessure et des allers-retours en Europe, Ismaïla Sarr a repris l'entraînement avant les quarts de finale. Depuis, l'ancien Rennais joue les facteurs X, les "impact players" pour reprendre un terme venu du rugby. Auteur du but du break après son entrée face à la Guinée équatoriale (3-1), c'est lui qui met Sadio Mané sur orbite pour sceller le score contre le Burkina Faso (3-1). Son sens du un contre un et son imprévisibilité ne seront pas de trop pour déstabiliser la solide défense égyptienne.