Coupe d’Afrique des Nations : Il n’en reste plus qu’un…

Au lendemain de la qualification surprise du Malawi au détriment de l’Ouganda,pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations, à l’occasion de la dernière journée des éliminatoires. Une dernière journée où un match n’a pas été disputé : celui, décisif, du groupe L entre la Sierra Leone et le Bénin. Deuxièmes derrière des Nigérians déjà qualifiés, les Ecureuils ne devaient pas perdre, ou s’incliner par un but d’écart en ayant marqué au moins une fois, pour décrocher leur billet. Mais il faudra attendre le mois de juin.Car cette rencontre, d’abord annulée en raison de la découverte tardive de cinq cas positifs au Covid-19 chez les Béninois, a finalement été reportée par la Confédération africaine de football. Un drôle d’imbroglio, puisqueà leur retour au Bénin, ce qui était déjà le cas à leur départ. "Une honte", pour le Clermontois Hountondji qui, comme son coéquipier Manu Imourou, s’est ému de cette situation sur Twitter. Où circule également le document – une feuille d’écolier – "attestant" des cas positifs chez les joueurs du Bénin.En attendant de savoir qui sera le 24qualifié, il y a eu quelques surprises pour certains des 23 autres. Notamment pour. Autre surprise, les absences de la République Démocratique du Congo, de l’Afrique du Sud et de Madagascar, quart de finaliste en 2019 pour sa première participation. Mais les favoris seront tous là, de l’Algérie, tenante du titre, au Cameroun, hôte de la compétition, en passant par le Sénégal, finaliste de la dernière édition, ou encore l’Egypte, qui détient le record de victoires dans l’épreuve (7). Une compétition qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022.