Côte d'Ivoire : Gasset nommé sélectionneur

Un rebond pour Jean-Louis Gasset. L'ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire (avec un contrat d'un an plus une année en option). Ce vendredi Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), a officialisé l'information. A 68 ans, l'ancien entraîneur de Montpellier ou encore Saint-Étienne va connaître sa première expérience en tant que sélectionneur et succède à Patrice Beaumelle, licencié après la non-qualification des Éléphants pour la Coupe du monde 2022.

Objectif minimum fixé pour Gasset

Libre depuis son départ des Girondins de Bordeaux l'été dernier, l'ancien adjoint de Laurent Blanc sera épaulé par Emerse Faé, qui officiera en tant qu'adjoint. Si la Coupe du monde au Qatar ne sera donc pas au programme de la Côte d'Ivoire, la Coupe d’Afrique des Nations 2023 aura un caractère déterminant pour l’avenir de Gasset. "Notre objectif avec Gasset, c'est de gagner la prochaine CAN, ou au moins d'aller en demi-finale, sinon son contrat ne sera pas renouvelé pour une autre année", a averti Idriss Diallo lors d'une conférence de presse à Abidjan, dans des propos relatés par RMC Sport.



La phase finale de la 34ème édition de la CAN se déroulera justement en Côte d'Ivoire. Lors de la dernière édition de la compétition, la Côte d'Ivoire a été éliminée par l'Egypte (0-0, 5-4 aux tirs au but) en janvier dernier, au stade des huitièmes de finale du tournoi. C'est le 3 juin que débutera le chemin des éliminatoires de la compétition, avec une opposition face à la Zambie.