L'intéressé avait lui-même dit « Merci » la semaine passée, la Côte d'Ivoire a acté ce mardi le départ de Patrice Beaumelle. En poste depuis deux ans, le technicien français ne sera pas renouvelé au terme de son mandat, achevé le 6 avril dernier, a annoncé la Fédération ivoirienne de football. « Le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (CN-FIF) tient à exprimer les remerciements au coach Beaumelle et à tout son staff pour le travail effectué à la tête de l'encadrement technique des Eléphants et salue ses qualités humaines, son engagement, son professionnalisme, son humilité et sa discrétion, peut-on lire dans un communiqué. Tout en saluant l'esprit d'ouverture du technicien français et de sa bonne collaboration avec la Fédération ivoirienne de football, le CN-FIF lui souhaite une heureuse poursuite de sa carrière. »





Beaumelle annoncé au Bénin



Le remplaçant de Patrice Beaumelle ne devrait pas être connu avant la fin du processus électoral, qui doit permettre à la Côte d’Ivoire de doter sa Fédération d'un président, le 23 avril prochain. Quant à l'ancien adjoint d'Hervé Renard, son nom a circulé ces derniers jours au Bénin. Le mois dernier, le technicien de 43 ans avait dirigé les pachydermes d’Afrique de l’Ouest contre la France au Vélodrome (1-2) puis face à l’Angleterre à Wembley (0-3). Ces deux amicaux resteront les derniers matchs de Beaumelle sur le banc ivoirien, après avoir échoué en huitièmes de finale de la CAN 2021 et manqué les barrages de la Coupe du monde 2022.