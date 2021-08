Côte d’Ivoire : Beaumelle prêt au combat contre l’Algérie

La Côte d'Ivoire est fixée sur son sort à la CAN 2021. La Selephanto affrontera l'Algérie, tenante du titre, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale dans le groupe E. Des oppositions que le sélectionneur, Patrice Beaumelle, ne prend pas à la légère. « On se retrouve avec un géant d'Afrique et deux équipes, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, qui ont fini deuxièmes dans leur poule de qualifications. J’ai beaucoup de respect pour ces sélections. C’est une poule relevée », a réagi le technicien français au micro de RFI.

« Vendre très cher notre peau »

La date du 20 janvier 2022 a déjà été cochée par tous les observateurs. Ce jour-là verra les Éléphants croiser le fer avec les Fennecs, champions d'Afrique, dans un choc potentiellement décisif pour la première place du groupe. « L’Algérie est favorite évidemment, dit Beaumelle de ce qui sera aussi une revanche du quart de finale de la CAN 2019, qui vit les Algériens passer aux tirs au but au terme d'une rencontre très accrochée. Cela va donner des matchs disputés, âpres, avec des football très différents. J’ai hâte d’y être. On va se préparer pour vendre très cher notre peau. » Djamel Belmadi et les autres sélectionneurs en présence sont prévenus.