CHAN 2020 : Le Cameroun poursuit sa préparation par deux nuls

A quelques semaines du coup d'envoi du CHAN 2020, le Cameroun a poursuivi sa préparation par deux matchs nuls contre deux équipes également qualifiées pour l'épreuve : face au Congo (1-1), jeudi à Brazzaville au stade la Concorde de Kintélé, puis contre le Rwanda (0-0), lundi sur la pelouse du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Les hommes de Clément Arroga n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent au cours de ces deux amicaux, mais l'essentiel aux dires du staff était de continuer à passer en revue l'effectif disponible. Lors de leurs précédents amicaux, les Lions Indomptables locaux l'avaient emporté sur le Tchad (2-0) et contre la RDC (1-0). Pour rappel, le CHAN 2020 débutera le 4 avril et verra le Cameroun affronter le Zimbabwe, le Zimbabwe et le Mali dans le groupe A.