CAN U23 : La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud se rapprochent des JO

La Côte d’Ivoire et l'Afrique du Sud ont assuré leur qualification pour les demi-finales de la CAN U23 après respectivement une victoire aux dépens de la Zambie (1-0) et un nul contre le Nigeria (0-0). Un résultat que les Bafana Bafana n'ont pas volé, pour avoir contrôlé le match une bonne partie du temps. Dans le même temps, les Eléphants réussi leur coup en arrachant la victoire contre la Zambie (1-0) grâce au Lillois Yves Dabila à l'heure de jeu (60eme). Prêté cette saison au Cercke Bruges, l'ancien de l'AS Monaco pouvait exulter. Les Olympic Eagles, grands habitués des Jeux, et les Chipolopolo, champions d'Afrique U20 en 2017 avec la génération dorée des Daka, Sakala et autre Mwepu, quittent le tournoi la tête basse. Les demi-finales opposeront mardi la Côte d'Ivoire au Ghana, puis l'Egypte, pays hôte, à l'Afrique du Sud. Les deux finalistes et le vainqueur de la petite finale seront qualifiés pour les Jeux Olympiques.