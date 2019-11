CAN U23 : La Côte d'Ivoire bat le tenant, nul et vierge entre Afrique du Sud et Zambie

La Côte d'Ivoire a créé la première sensation de la CAN des moins de 23 ans en battant le tenant du trophée, le Nigeria (1-0), samedi au Caire. Dominateurs, les Eléphants olympiques ont fini par trouver la faille grâce a un penalty réussi par Sias Gnaka (69eme). Une victoire méritée au vu de la physionomie du match avec les meilleures occasions pour les Eléphants, tant en première période qu’en seconde avec notamment Jean Thierry Amari, tandis que Orji Okwonko voyait sa tête raser la transversale ivoirienne (62eme). « C'est une entame idéale dans cette compétition même si rien n’est encore gagné puisqu’il y a deux autres derrière et il ne faut vite enterrer cette équipe du Nigeria en dépit de sa défaite », a réagi Souhailo Haidara, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire. La seconde rencontre de cette première journée du groupe B, le derby de l’Afrique australe entre l'Afrique du Sud et la Zambie s'est achevé sur un score nul et vierge (0-0).



Résultats de la 1ere journée du groupe B :



Nigeria - Côte d'Ivoire : 0-1

But : Gnaka (69eme, sp).



Afrique du Sud - Zambie : 0-0