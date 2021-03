CAN : Sierra Leone - Bénin en suspens

Suite à l'imbroglio autour du match Sierra Leone - Bénin, l'ultime rencontre des éliminatoires de la CAN dans le groupe L, la commission des compétitions de la CAF vient de se prononcer. Alors que le coup d'envoi, prévu initialement à 18h, avait été repoussé à 21h, la partie ne s'est pas jouée ce mardi soir. Après quelques heures d'attente, la commission en charge des compétitions de la Confédération africaine de football vient de réagir. "Nous tenons à vous informer que le match ne se jouera pas aujourd'hui comme initialement prévu", peut-on lire dans un communiqué. Plus loin, la note précise que "l'organe compétent de la CAF enquête actuellement sur la question et reviendra au plus tôt avec une décision." Pour l'heure, Sierra-Léonais et Béninois ne savent pas trop à quelle sauce ils seront mangés.