L’Égypte dispute à la fin de ce mois (les 25 et 29 mars prochains) deux rencontres qualificatives pour la CAN de l’année prochaine, contre respectivement le Kenya et les Iles Comores. Des confrontations auxquelles a été convié Mohamed Salah. La star des Pharaons fait partie des six joueurs évoluant à l’étranger ayant été appelés par le sélectionneur national Hossam Badry, notamment avec Mohamed Elneny (Arsenal) et Mahmoud Trézeguet (Aston Villa).

Un problème pour Liverpool



Cette nouvelle a de quoi faire grincer des dents du côté de Liverpool. Jurgen Klopp, le coach de l’équipe, avait exprimé la semaine dernière sa réticence à libérer ses joueurs étrangers pour la prochaine fenêtre internationale en raison du protocole liée au Covid-19. Tout joueur quittant le territoire britannique devra se soumettre à une quarantaine de plusieurs jours à son retour au pays. Une contrariété qu’il cherche à éviter à tout prix et il est dans son bon droit vu qu’exceptionnellement il n’y a pas d’obligation imposée par la FIFA en ce sens. Pour rappel, il peut déjà être tranquille du côté des joueurs brésiliens de son effectif vu que les qualifications en Amérique du Sud ont été temporairement suspendues.