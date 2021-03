Si le Maroc est déjà qualifié pour la CAN 2022, la Mauritanie va devoir attendre avant de l'accompagner. Dans le choc du groupe E des éliminatoires de l'épreuve continentale, Lions de l'Atlas et Mourabitounes n'ont pas réussi à se départager (0-0), ce vendredi soir dans la capitale mauritanienne. Si ce résultat est sans conséquence pour les hommes de Vahid Halilhodzic, pour ceux de Corentin Martins cela signifie qu'il faudra finir le travail lors d'un déplacement périlleux à Bangui pour affronter la République centrafricaine lors de la sixième journée.



Au stade olympique de Nouakchott ce vendredi, il n'y a eu qu'un tir cadré de chaque côté. Un durant chaque période. Avant la pause, Romain Saïss n'a pas su profiter d'une mésentente dans la défense mauritanienne pour marquer sur un centre d'Adam Masina alors qu'en fin de match, pendant un temps fort des locaux, la tentative en pivot de Moctar El Hacen a été captée par Yassine Bounou. Le match a été haché par de nombreuses fautes. Si les Lions de l'Atlas étaient meilleurs en monopolisant le ballon, ils ont manqué de justesse dans le dernier geste à l'image d'un centre-tir d'Hakim Ziyech facilement capté par Namori Diaw au début du match, d'une tête au-dessus de Romain Saïss dès le retour des vestiaires ou d'une frappe non-cadrée de Selim Amallah sur un centre en retrait parfait peu après l'heure de jeu. De son côté, la Mauritanie est rentrée trop tard dans son match. Et quand ils ont décidé de passer à l'attaque, les coéquipiers du Dijonais Aboubakar Kamara, qui effectuait ses débuts, se sont heurtés à une défense marocaine trop solide et expérimentée pour se faire piéger. Loin d'être convaincant, le Maroc reste invaincu dans ces éliminatoires et remplit son contrat en gagnant loin de ses bases le point qui aurait été nécessaire pour assurer la qualification pour la CAN 2022 si la République centrafricaine et le Burundi n'avaient pas fait un match nul plus tôt dans la journée. Pour la Mourabitounes qui auront fait deux fois 0-0 face au Maroc dans ce groupe, construire sur cette solidité défensive sera nécessaire pour aller chercher une deuxième qualification consécutive à la CAN 2022 lors de la dernière journée des éliminatoires.



Classement : 1. Maroc (11 pts, +8, qualifié). 2. Mauritanie (6 pts, 0). 3. Burundi (5 pts, -3). 4. Centrafrique (4 pts, -5).