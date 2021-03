La Guinée-Bissau a fait et bien le boulot. En s'imposant chez eux face au Congo (3-0), les Djurtus ont pris les points nécessaires pour décrocher la qualification pour la prochaine CAN. Les Djurtus disputeront au Cameroun la troisième phase finale de Coupe d'Afrique de leur histoire, après celles de 2017 et de 2019. Les leaders offensifs de l'équipe, Piqueti (45e+1), Frédéric Mendy (73e) et Jorginho (80e) ont fait parler la poudre face à des Diables Rouges dépassés par les événements. Le sélectionneur Baciro Candé peut savourer cette nouvelle réussite.



Les onzes de départ :

Guinée-Bissau : Mendes, Nanu, E.Gomes, M.Djalo, F.Candé, A.Semedo, Bura, Pelé, Jorginho, F.Mendy, Piqueti.

Congo : Mafoumbi, Tsouka, Rozan, Itoua, Ovouka, Ossete, Missilou, Makiesse, Tchilimbou, Bifouma, Moussiti.



Le Sénégal n'est pas passé loin de la honte absolue face à l'Eswatini (1-1), ce mardi au stade Lat-Dior de Thiès. Il ne s'en est fallu que d'une poignée de secondes pour que les vice-champions d'Afrique, longtemps incapables de cadrer la moindre frappe, ne s'inclinent face à l'Eswatini, 153e au dernier classement FIFA. C'est finalement Cheikhou Kouyaté qui est venu rétablir l'équilibre in extremis (90e+6) face à des visiteurs qui menaient depuis l'entame (Gamedze, 9e). Les matchs sans défaite se suivent, les prestations convaincantes se raréfient pour Aliou Cissé et ses hommes.



Les onzes de départ :

Sénégal : Dieng - Koulibaly, Kouyaté, Seck - Ballo Touré, Lopy, Diatta, N.Mendy, Sima - Diagne, M.B.Thiam.

Eswatini : Sandanezwe - Mkhonta, Mkhontfo, Magagula, Mamba - Mabelesa, Mkhwanazi, Ngwenya, S.Gamedze, Matse - Badenhorst.



Classement final : 1. Sénégal (14 pts, +8). 2. Guinée-Bissau (9 pts, +2). 3. Congo (8 pts, 0). 4. Eswatini (2 pts, -10).