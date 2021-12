Douche froide pour le Nigeria à une grosse semaine de la CAN. Revenu plus rapidement que prévu de ses blessures au visage, Victor Osimhen est finalement absent de la liste finale des 28 Super Eagles publiée ce vendredi. Testé positif au Covid-19 jeudi alors qu’il rentrait en Italie pour un rendez-vous médical suite à sa blessure, le joueur de Naples est actuellement à l’isolement. De quoi entretenir le doute quant à la bonne volonté du Napoli de libérer son joueur...



D'autres absences de dernière minute sont à déplorer : celles du cadre de la défense centrale Leon Balogun (Glasgow Rangers), du latéral droit Abdellahi Shehu (Omonia Nicosie), blessés, et de l'attaquant Emmanuel Dennis (Watford). En grande forme en Premier League, l'ancien du FC Bruges vivrait des complications avec les Hornets...



Pour pallier ces défections, le défenseur central Semi Ajayi (West Bromwich Albion), le latéral droit Tyrone Ebuehi (Venise) et les ailiers Peter Olayinka (Slavia Prague) et Henry Onyekuru (Olympiakos) ont été appelés en renfort.



Dirigé par l’intérimaire Augustine Eguavoen, le Nigeria affrontera l’Egypte, le Soudan et la Guinée-Bissau dans le groupe D.