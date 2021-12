. Le sélectionneur du Maroc a communiqué ce jeudi la. Sans surprise,, en confit persistant avec leur sélectionneur,, au contraire des cadres Bounou, Aguerd, Saïss, Hakimi, Soufiane Amrabat, Fajr, El Kaabi mais aussi El Haddadi et En-Nesyri, blessé cet automne et un temps incertain. La jeune garde émergente, avec Chakla, les frères Mmaee, Louza, Chair, Amallah, Aboukhlal mais aussi l'Angevin Azzedine Ounahi, jusqu'alors apparu uniquement avec les Lionceaux en U20, complète une liste dont le seul joueur local est le gardien Anas Zniti (Raja Casablanca).Yassine Bounou (FC Séville, Espagne), Munir Mohand Mohamedi (Hatayspor, Turquie), Anas Zniti (Raja Casablanca).Soufiane Chakla (OH Louvain, Belgique), Samy Mmaee (Ferencvaros, Hongrie), Romain Saïss (Wolverhampton, Angleterre), Nayef Aguerd (Rennes, France), Achraf Hakimi (PSG, France), Souffian El Karouani (Nimègue, Pays-Bas), Adam Masina (Watford, Angleterre), Sofiane Alakouch (Metz, France).Fayçal Fajr (Sivasspor, Turquie), Soufiane Amrabat (Fiorentina, Italie), Aymen Barkok (Eintracht Francfort, Allemagne), Ilias Chair (Queens Park Rangers, Angleterre) Imran Louza (Watford, Angleterre), Azzedine Ounahi (Angers, France), Selim Amallah (Standard Liège, Belgique).Soufiane Boufal (Angers, France), Munir El Haddadi (FC Séville, Espagne), Youssef En-Nesyri (FC Séville, Espagne), Ryan Mmaee (Ferencvaros, Hongrie), Ayoub El Kaabi (Hatayspor, Turquie), Zakaria Aboukhlal (AZ Alkmaar, Pays-Bas), Abdessamad Ezzalzouli (FC Barcelone, Espagne).Pour rappel,, logé à Yaoundé, face aux Ghana, aux Comores et au Gabon.