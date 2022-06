Le Cap-Vert a battu le Togo (2-0) et réussi l'autre bonne opération du jour (après celle du Burkina Faso), ce mardi dans le groupe B des éliminatoires de la CAN 2023. Les Requins Bleus ont pris l'avantage dès l'entame par l'expérimenté Julio Tavares (10e). L'ancien Dijonnais s'est mué en passeur dans les derniers instants de la partie sur le second but, signé Jamiro Monteiro (90e+4). Battus précédemment par le Burkina Faso, les insulaires se reprennent bien, alors que leurs adversaires du jour aggravent leur cas après avoir été accrochés par l'Eswatini lors de la première journée.



Cette victoire permet au Cap-Vert de se replacer à la deuxième place du groupe B, à trois points du Burkina Faso et avec deux longueurs d'avance sur le Togo et l'Eswatini.