CAN : Le Cameroun veut briser la malédiction

Près de cinquante ans que le pays attendait cela. Le Cameroun accueille à partir de ce dimanche la CAN, trente-troisième du nom. Cette édition 2021, repoussée d'un an pour cause de Covid, verra les Lions Indomptables ouvrir les hostilités à Yaoundé, face au Burkina Faso (17h).

Quintuple vainqueur du tournoi (1984, 1988, 2000, 2002 et 2017), ce grand pays de football comptera sur sa solidité à domicile pour ajouter un nouveau trophée continental à son palmarès. Le Cameroun n'a plus été battu à domicile depuis le 4 octobre 1998, quand les Black Stars du Ghana s'étaient imposées (3-1) au stade de la Réunification de Douala, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2000.

L'Egypte, dernière à gagner chez elle

Tout un peuple n'en attend pas moins de ses Lions. Leur fer de lance, Vincent Aboubakar, a fait part de sa détermination. "Nous allons jouer à fond pour réaliser une bonne compétition. Nous avons une équipe solidaire, nous sommes focalisés sur notre objectif : réussir notre compétition. Nous nous sommes bien préparés pour cette compétition et nous allons l'entamer de la meilleure des manières ce dimanche face au Burkina Faso", a déclaré à la presse l'attaquant, auteur du but de la victoire en finale de la CAN 2017.

Une édition qui illustra comme bien d'autres la difficulté de gagner l'épreuve en tant que pays hôte. Le Gabon passa alors à travers dès le premier tour. Depuis l'Egypte en 2006, aucune équipe n'a remporté la CAN devant son public. Le Cameroun de Toni Conceiçao mettra-t-il fin à cette série ?

Les parcours des pays organisateurs depuis 2006

2019 : Egypte, quart-finaliste.

2017 : Gabon, premier tour.

2015 : Guinée équatoriale, demi-finaliste.

2013 : Afrique du Sud, quart-finaliste.

2012 : Gabon, quart-finaliste & Guinée équatoriale, quart-finaliste.

2010 : Angola, quart-finaliste.

2008 : Ghana, demi-finaliste.