CAN : Le Cameroun présente son dispositif anti-Covid

Le Cameroun se prépare à organiser la première CAN sous Covid. Déjà compliqué par le passage à 24 équipes, l'accueil du tournoi continental fait face à un défi sanitaire nouveau. On en sait un peu plus depuis la présentation du dispositif par le Centre des opérations d’urgence de santé publique, lundi au ministère de la Santé. L'organisme spécialisé a annoncé qu'un pass sanitaire serait obligatoire pour se rendre au stade, dans les cinq villes qui abriteront des rencontres (Yaoundé, Douala, Limbé, Bafoussam et Garoua). Nulle exception ne sera faite, pour le public comme pour les délégations officielles.

Un million de tests à réaliser

Les personnes détentrices d'un schéma vaccinal complet auront un pass valable une semaine. Pour les autres, il faudra systématiquement un test négatif de moins de 24 heures. Les tests PCR seront réservés aux joueurs et à toutes les personnes qui se trouvent dans ce qu’on appelle la « main courante » : officiels, ramasseurs de balles, arbitres. Pour les personnes présentes dans les tribunes et les fan-zones, un test antigénique sera suffisant. Si les tests seront gratuits, aucun billet ne sera vendu sans test négatif. Avec 52 matchs en un mois, le Centre des opérations d’urgence de santé publique table sur un million de tests à réaliser. Un sacré défi logistique qui devrait mobiliser plus de 2000 personnes.