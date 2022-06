L'Algérie a bien entamé sa campagne de qualification pour la CAN 2023 en battant l'Ouganda (2-0), samedi au stade du 5-Juillet d'Alger. La première alerte ne se faisait pas attendre. Belaïli, en jambes, enchaînait les crochets et centrait pour Zorgane. Lukwago captait le coup de tête trop mou du milieu de Charleroi (3e). Dans l'autre couloir, Benayada servait... Belaïli. Au second poteau, le Brestois ne cadrait pas sa tête plongeante (9eme). Face à ce bloc bas et dense, l'Algérie allait trouver la solution sur une balle arrêtée. Le coup franc de Ghezzal trouvait Slimani. La reprise de l'ancien Lyonnais trouvait la transversale et revenait sur Mandi, qui poussait le ballon au fond des filets (29eme, 1-0).

Les gardiens s'illustrent...

L'Ouganda était tout proche de revenir dans la foulée. Ghezzal ceinturait Aucho dans la surface. Le penalty était sifflé, mais, tel un gardien de handball, Zeghba repoussait du pied la frappe plein axe de Farouk Miya (34eme). Sans temps de jeu en club depuis de longs mois, l'ancien de Konyaspor avait raté une énorme occasion de ramener son équipe à égalité. Comme piqués au vif, les hommes de Djamel Belmadi se créaient coup sur coup deux possibilités de faire le break, mais Lukwago sortait le grand jeu sur la reprise acrobatique de Belaïli (35eme) puis la tête de Mandi (36eme).

... Belaïli aussi

Pas très emballante, la seconde période s'animait quelque peu avec les entrées d'Ounas et de Billal Brahimi, qui fêtait sa première sélection. Mais c'est encore Belaïli qui se montrait décisif : après s'être joué de quatre adversaires, l'ancien de l'Espérance de Tunis doublait la mise d'une frappe déviée (79eme, 2-0). Sérieuse à défaut d'être toujours brillante, l'Algérie avait assuré l'essentiel.