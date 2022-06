Le Gabon ne cesse décidément de repousser les limites de la résilience. Et quand il s'agit des Panthères, ce concept galvaudé prend tout son sens. Après avoir réussi la meilleure CAN de l'histoire récente du pays dans les conditions précaires et délicates que l'on sait, les hommes de Patrice Neveu, réduits à 17 et sans leur sélectionneur, sont allés s'imposer face à la RD Congo (0-1) sur la pelouse du stade des Martyrs, samedi lors de la journée inaugurale des éliminatoires de la CAN 2023. C'est Warren Babicka, l'attaquant de l'Aris Limassol, qui a marqué le but victorieux en première période (23e, 0-1), pour sa première sélection.

Pas de revanche pour la RDC

Suffisant face à des Léopards trop faiblards pour ce Gabon-là. Arrivés à Kinshasa une poignée d'heures avant le coup d'envoi après avoir essuyé un refus de report de leurs adversaires et redouté un forfait, les Gabonais savourent un succès historique. La RDC devra patienter encore avant de prendre sa revanche des éliminatoires de la CAN 2021, conclues par la passe d'armes autour de Guélor Kanga. Le milieu de terrain de l'Etoile Rouge de Belgrade n'était pas le dernier à jubiler ce samedi.



Dans l'autre rencontre de cette poule, la Mauritanie n'a pas tremblé face au Soudan (3-0). Au terme d'une première période qui les vit alterner le bon et le moins bon, les Mourabitounes regagnaient les vestiaires nantis d'un avantage de deux buts, signés Aboubakar Kamara (27e, 30e). Fraîchement entré en jeu, Abdallahi parachevait après la pause le succès des hôtes (77e, 3-0). Amir Abdou commence bien son mandat à la tête des Mourabitounes.