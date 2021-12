Patrice Beaumelle communique sa liste. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire a annoncé jeudi l'identité des 28 joueurs retenus pour le stage de préparation à la CAN 2021, qui s'effectuera à Djeddah, en Arabie Saoudite. Sur cette sélection riche des cadres (Gbohouo, Aurier, Bailly, Cornet, Serey Dié, Kessié, Seri, Gradel) et des leaders offensifs (Haller, Zaha), on note la présence de deux pensionnaires de Ligue 1, avec Ghislain Konan (Reims) et Habib Maïga (Metz), mais aussi de cinq joueurs locaux, dont l'attaquant Karim Konaté, auteur d'un début de saison canon avec l'ASEC Mimosas (13 buts en 11 matchs toutes compétitions confondues).

Kamara et Singo écartés

Des choix forts ont été faits dans les couloirs. Le latéral gauche Hassane Kamara (Nice), en perte de temps de jeu ces dernières semaines, a été écarté par Beaumelle, tout comme son pendant sur le flanc droit Wilfried Singo (Torino). Outre Gervinho, indisponible sur blessure, le jeune et prometteur Amad Diallo (Manchester United) ne sera pas davantage du voyage au pays des Lions Indomptables, tandis que le chevronné Simon Deli retrouve l'équipe nationale après une longue absence. Pour rappel, la Côte d'Ivoire évoluera dans le groupe E, logé à Douala, et affrontera la Guinée équatoriale, la Sierra Leone et l'Algérie.



Les 28 Éléphants :



Gardiens de but : Sylvain Gbohouo (Wolkite Ketema, Éthiopie), Badra Ali Sangaré (JDR Stars, Afrique du Sud), Eliezer Ira Tape (FC San Pedro), Abdoul Karim Cissé (ASEC Mimosas).



Défenseurs : Serge Aurier (Villarreal, Espagne), Éric Bailly (Manchester United, Angleterre), Willy Boly (Wolverhampton, Angleterre), Wilfried Kanon (Pyramids FC, Égypte), Odilon Kossounou (Bayer Leverkusen, Allemagne), Simon Deli (Adana Demirspor, Turquie), Maxwel Cornet (Burnley, Angleterre), Ghislain Konan (Reims, France).



Milieux de terrain : Geoffrey Serey Dié (FC Sion, Suisse), Habib Maïga (Metz, France), Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven, Pays-Bas), Jean-Daniel Akpa Akpro (Lazio Rome, Italie), Franck Kessié (Milan AC, Italie), Hamed Junior Traoré (Sassuolo, Italie), Jean-Mickaël Seri (Fulham, Angleterre).



Attaquants : Max-Alain Gradel (Sivasspor, Turquie), Jérémie Boga (Sassuolo, Italie), Wilfried Zaha (Crystal Palace, Angleterre), Jean-Evrard Kouassi (Trabzonspor, Turquie), Nicolas Pépé (Arsenal, Angleterre), Sébastien Haller (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Christian Kouamé (Anderlecht, Belgique), Yohan Boli (Al-Rayyan, Qatar), Karim Konaté (ASEC Mimosas).