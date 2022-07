CAN (F) : L’Afrique du Sud (enfin) championne d’Afrique !

Cinq fois finaliste, dix fois dans le dernier carré, l'Afrique du Sud a enfin touché le Graal africain, samedi à Rabat. Face aux Marocaines, représentantes du pays hôte, les Banyana Banyana ont remporté la CAN pour la première fois de leur histoire, au terme d'une partie qui mit longtemps à se décanter (2-1). Devant plus de 46.000 spectateurs, les femmes de Desiree Ellis se sont imposées grâce à un doublé de Hildah Magaia (63e, 71e), alors que Rosella Ayane avait réduit l’écart et redonné un espoir qui allait s'avérer vain aux Lionnes de l'Atlas (80e).

