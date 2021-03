CAN: Cas de covid-19 contestés, Sierra Leone-Bénin reporté sine die

Par AFP March 31, 2021 09:29 Le match Sierra Leone-Bénin prévu mardi, décisif pour la qualification à la CAN, a été "annulé" et aucune nouvelle date fixée, après que six cas positifs au Covid-19 dans l'équipe béninoise ont été détectés au dernier moment, entraînant un imbroglio, a indiqué un responsable sierra-léonais.