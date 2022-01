Tout sourire, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Beaumelle, a réagi à la belle victoire de ses hommes sur l'Algérie (3-1), ce jeudi à Douala pour le compte de la troisième journée de la CAN 2021. "Le premier match, on gagne mais sans la manière. Le deuxième match, on ne gagne pas mais il y avait une certaine manière. Et ce soir on gagne avec la manière, s'est félicité le coach au micro du diffuseur. Il faut donc garder cet état d'esprit, qui comme je le dis depuis le départ est très bon. Félicitations aux garçons, si on arrive à garder cet état d'esprit, on va être difficiles à bouger, mais il faut le garder. Et vous le voyez, je n'ai plus trop de voix, parce que je suis toujours en train de les maintenir en éveil."



Buteur, Nicolas Pépé s'est attiré les louanges de son coach. "C'est un génie", s'est exclamé Beaumelle. Interrogé sur la prestation de son gardien de but Ali Badra Sangaré, le technicien français lui a rendu un hommage appuyé. "C'est la marque des grands champions. Faire tout ce qu'il fait ce soir après tout ce qui lui est arrivé, que son papa repose en paix. Il montré que c'était un homme, tout simplement."