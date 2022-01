« Un match électrique » : ainsi le sélectionneur de la Côte d'Ivoire Patrice Beaumelle qualifie-t-il la rencontre qui attend son équipe, jeudi à Douala (17h) face à l'Algérie. Et pourtant, avant la CAN, beaucoup d'observateurs voyaient Fennecs et Eléphants se présenter déjà qualifiés sur la pelouse (exécrable) de Japoma. Ce ne sera pas les cas : les quatres équipes de ce groupe E se tiennent en trois points et peuvent encore se qualifier.



« On s’attendait à un match de gala, mais ce qui fait la beauté du football, a reconnu Beaumelle, mercredi en conférence de presse. On s’est préparé pour jouer les trois matchs en respectant les trois équipes. Tous les matchs sont compliqués. C’est ce qui rend cette compétition magique. On prépare chaque match pour donner le meilleur de nous-mêmes. Il faut être plus tueur, plus déterminé », a déclaré le technicien français, qui a vu la qualification dès la deuxième journée échapper à son équipe dans les derniers instants.

« La CAN nécessite de la concentration »



« Nous avons manqué de concentration dans le match contre la Sierra Leone. Nous avons été punis, a poursuivi Beaumelle. J’ai dit à mes garçons, la Coupe d’Afrique nécessite de la concentration. » Coupable sur l'égalisation fatale, Ali Badra Sangaré a su aller de l'avant, à en croire son coach. « Badra ? C’est toujours difficile ce qu’il vit. Il s’est senti responsable. Nous l’avons entouré. Je lui ai dit cela arrive aux grands joueurs. Sur l’action, il s’est fait mal au genou. Il a fait tous les examens. Tous les voyants sont au vert pour qu’il joue. Mais nous sommes vigilants », a indiqué Beaumelle, qui espère pouvoir compter sur Eric Bailly et Wilfried Zaha, laissés aux soins ces derniers jours.



Les calculs ? Patrice Beaumelle préfère attendre. « On fera le point après les matchs du jour... Le pire scénario serait de ne pas se qualifier avec 4 points. » Nous n'en sommes pas encore là.

La Côte d'Ivoire se saborde face à la Sierra Leone :