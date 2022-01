André Ayew ouvre la boîte à gifles. Désigné homme du match, l'attaquant ghanéen n'a pas digéré le nul concédé tardivement par les Black Stars face au Gabon (1-1), vendredi à Yaoundé lors de la deuxième journée de la CAN 2021. L'ancien de l'OM ne s'est pas gêné pour le dire en conférence de presse d'après-match.

"Très petit de leur part"

« Qui a mis le ballon en touche ? C'est nous qui mettons le ballon en touche parce qu'un de nos joueurs (Daniel-Kofi Kyereh, ndlr) est au sol, s'est exclamé André Ayew hors de lui comme rarement. Alors, le fair-play du football c'est que quand une équipe met le ballon en touche, elle rend le ballon, tout simplement ! C'est tout ce qu'on dit. C'est pour ça qu'ils marquent, sinon tout le match ils n'ont pas d'occasions. On était en bloc, on était solides. On attendait, on se disait qu'ils allaient nous rendre le ballon. Ils ne le rendent pas, ils ne le rendent pas et but ! C'est très petit de leur part, c'est comme ça avec les petites équipes. Mais on va avaler la pilule et faire en sorte de gagner le prochain match contre les Comores, et j'espère que les quatre points vont nous suffire pour passer au prochain tour. »