Retirée vendredi à la Guinée, l'organisation de la CAN 2025 suscite bien des convoitises sur le continent africain. C'est ainsi que le Maroc pourrait rapidement postuler, à en croire certaines fuites. « La candidature du Maroc s’inscrit dans l’ordre des choses. Le Royaume dispose des infrastructures sine qua non pour l’organisation des grandes manifestations sportives internationales », indique une source fédérale, citée par nos confrères du site Le360.

Un appel à candidatures va être lancé

Voilà qui tombe à point, alors que la Confédération africaine de football doit ouvrir ce samedi un nouvel appel à candidatures. « Demain, on demandera à la CAF de recevoir de nouvelles candidatures parce qu'en l'état actuel, les infrastructures et les équipements ne sont pas adaptés ou prêts pour que la CAF puisse accueillir (la CAN) en 2025 en Guinée », avait précisé vendredi Patrice Motsepe, le président de la CAF. D'autres sources font état d'une volonté de l'Algérie de se mettre également sur les rangs, après avoir obtenu l'organisation du prochain CHAN, début 2022.

