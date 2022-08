CAN 2025 : La Guinée toujours menacée

La Guinée organisera-t-elle la CAN 2025 ? Au-delà des doutes, devenus récurrents, sur la date exacte de l'événement, l'Afrique se demande si le pays hôte a tout simplement les reins assez solides pour faire face à une telle charge. D'autant que le plateau a été élargi à 24 équipes depuis la désignation du pays en 2013, à la surprise générale. Des rumeurs de délocalisation partielle au Sénégal avaient déjà filtré l'an dernier ; voilà que le Nigeria, par la voix de son président de Fédération, Amaju Pinnick, annonce sa candidature conjointe avec le Bénin pour en reprendre le flambeau. C'en était trop pour Conakry, qui a envoyé son ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Béa Diallo, démentir devant la presse.

La Guinée contre-attaque...

« Cette Coupe d’Afrique des nations, elle est destinée à la Guinée. Donc, je voudrais dire à tous ceux qui sont candidats de se positionner pour 2027, 2029 ou 2031. Mais 2025, c’est pour la Guinée, a assuré Lansana Béa Diallo. On voit passer beaucoup de communications qui ne sont pas très fair-play, pour moi qui suis panafricaniste. Il y a une CAN qui a été dédiée à un seul pays. Or, je vois qu’il y a beaucoup de pays qui se positionnent aujourd’hui pour pouvoir l’organiser parce qu’ils disent que la Guinée n’est pas capable de l’organiser. » Avec un stade à rénover et cinq stades à bâtir, la tâche s'annonce rude pour le pays d'Afrique de l'Ouest. Mais, si l'on croit le comité de normalisation de la Féguifoot, la CAN est une priorité du nouvel homme fort du pays, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a pris le pouvoir le 5 septembre 2021.

... et espère le soutien de la CAF

Mais qu'en pense la CAF ? La Confédération se montre étonnamment discrète depuis que le Nigeria a remis une pièce dans le juke-box des rumeurs. Ni communiqué, ni réaction officielle ne sont venus au soutien de la Guinée, alors qu’une mission conduite par le deuxième vice-président de l’instance, a récemment séjourné dans le pays. Les choses pourraient toutefois évoluer. Véron Mosengo-Omba est attendu prochainement à Conakry. Si l'on en croit le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, les autorités guinéennes espèrent que le secrétaire général de la CAF confirmera « l’exclusivité » de l’organisation de la CAN 2025 dans leur pays.