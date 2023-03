CAN 2023 : Pour Walid Regragui, le Maroc sera favori

Une nuit de fête. Opposé au Brésil, samedi soir, le Maroc a arraché un succès prestigieux dans son antre du stade de Tanger (2-1). Une victoire qui confirme le nouveau statut des Lions de l’Atlas. Demi-finalistes lors du mondial au Qatar, les hommes de Walid Regragui s’affirment comme l’une des équipes favorites de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d’Ivoire (janvier 2024). Après la rencontre, Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, ne s’est pas caché sur ses ambitions.

"La prochaine CAN ? Bien sûr qu’on est favori"

« Le Brésil, même s'il leur manque des joueurs, c'est une grande équipe et ils sont premiers au classement FIFA. Nous aussi, on avait des blessés. C'est une belle victoire et une belle fête. Merci au public "On a battu le Brésil, en plein Ramadan, après le Tarawih (prière quotidienne du Ramadan). C'est fou ! La prochaine CAN ? Bien sûr qu’on est favori, mais on connaît l’Afrique et c’est difficile. »