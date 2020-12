Une équipe d'inspection de la Confédération africaine de football a conduit ce mois-ci une visite en Côte d'Ivoire, afin d'évaluer les différents travaux (stades, infrastructures, etc.) engagés par le pays hôte de la future Coupe d’Afrique des Nations 2023. Le bilan s'avère positif. "Nous sommes très satisfaits de la manière dont s’est déroulée la visite d’inspection ainsi que du travail accompli avec le Comité local d’organisation", a déclaré Anthony Baffoe (photo), secrétaire général adjoint de la CAF, après les visites des différents sites retenus pour l'accueil des rencontres de la future CAN, à Abidjan, mais aussi Bouaké, Korhogo, Yammoussoukro et San Pedro.

"Il y a des détails à parfaire dans les différents stades, la signalétique ou les accès. Mais mon langage est clair : nous sommes contents de ce que l'on a vu, a ajouté le Ghanéen. Le respect des délais sera très important. On a modifié le cahier des charges. Avant, la livraison des infrastructures s’effectuait six mois avant la compétition. Mais c'est désormais douze mois. Et pour le cas de la Côte d’Ivoire, la plupart des livraisons de stade sont prévues à la mi-2021. Ce qui veut dire qu’ils ont encore le temps, mais ça va leur permettre d’organiser des matches tests."