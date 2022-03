CAN 2023 : Le Tchad fourbit ses armes avant la Gambie / Éliminatoires (tour préliminaire)

Une nouvelle campagne africaine commence pour le Tchad. Dirigés depuis le mois dernier par le local Mahamat Allamine Abakar, les Sao vont affronter la Gambie dans le cadre du tour préliminaire de la CAN 2023. Pour relever ce défi face aux récents quart-finalistes de la CAN, 24 joueurs ont été convoqués. Aux côtés des habitués (Ninga, Ndouassel, Mouandilmadji, etc.), quatre joueurs font leur première apparition sur la liste.

Histoire de marquer le début de cette nouvelle ère, la Fédération, actuellement dirigée par un comité de normalisation, a signé un partenariat avec l'équipementier italien Macron. Ne disposants pas de stades homologués par la FIFA, les deux équipes vont jouer leur match à domicile dans un autre pays : la manche aller aura ainsi lieu le 23 mars à Yaoundé (Cameroun), au stade Ahmadou Ahidjo, la manche retour le 29 mars à Agadir, au Maroc.